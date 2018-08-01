Еврокомиссия предоставит Испании экстренную финансовую помощь для решения проблемы мигрантов
По данным информированных источников, это может быть более 20 миллионов евро. Сейчас в Испании блокированы более 20 тысяч мигрантов, которые прибыли из Марокко. Пока нет решения, имеют ли они право на убежище в ЕС.
Комментарии1
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noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 16:04
Зачем еще?
"...Руководство Испании озабочено низкой рождаемостью и стареющим населением в Европе. В связи с этим наплыв мигрантов в регион стоит рассматривать не как проблему или угрозу, а как шанс "обновить население". Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
"Если мы не хотим превратиться в континент стариков, то нам нужна "новая кровь". И... не похоже, что эта "новая кровь" появится за счет нашей склонности к деторождению... Испания готова оказать помощь Иордании в связи с массовым притоком беженцев из Сирии и Палестины", - сообщил он".
Наоборот, за такое счастье надо с испанце денежки брать.