В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность ЧВК

В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность частной военной компании. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко ехали не в тот район, где работают российские инструкторы. При этом она отметила, что по линии ООН в Центральноафриканской республике работают пятеро российских военных и около 170 гражданских специалистов, которые оказывают помощь в подготовке местных военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские журналисты приехали в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера.

Это вполне вероятно, поскольку несколько источников действительно рассказывали о присутствии там наемников из нашей страны, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

По его словам, вполне вероятно, что наши граждане обучают местные войска борьбе с незаконными формированиями.