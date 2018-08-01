В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность ЧВК
В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность частной военной компании. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко ехали не в тот район, где работают российские инструкторы. При этом она отметила, что по линии ООН в Центральноафриканской республике работают пятеро российских военных и около 170 гражданских специалистов, которые оказывают помощь в подготовке местных военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские журналисты приехали в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера.
Это вполне вероятно, поскольку несколько источников действительно рассказывали о присутствии там наемников из нашей страны, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
По его словам, вполне вероятно, что наши граждане обучают местные войска борьбе с незаконными формированиями.
Комментарии2
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commeilfaut 01 августа 2018 | 16:03
А то журналисты миду рассказали, зачем поехали.Держи карман шире, мид.
sneer1 01 августа 2018 | 16:04
Я чего-то не понимаю. То Машка говорит, что журналисты ей не докладывались, где они, и чем занимаются. Но - как-то при этом она точно знает (инфа 100%), что они деятельность ЧВК не расследовали. Мне почему-то кажется, что сотрудники ЧВК тоже не сильно Машке докладывают, где именно они находятся. Если она точно уверена, что "ихтамнет" - спалилась Машка..