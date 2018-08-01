Четверть населения подмосковного Дмитрова – примерно 15 тысяч человек – остались без горячей воды из-за долгов за газ
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ области. Под отключение попали более семидесяти многоквартирных домов. В настоящее время проводятся оперативные встречи, говорят чиновники.
Комментарии7
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kottigr1 01 августа 2018 | 15:43
За МКАД - жизни нет...
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 15:50
kottigr1: Стабильность и процветание Рускага Мыра)))) Приятно читать такие новости, даже законченным портянкам и ватникам показывающие, что их вошьдь как управленец - г о в н о))))))))))))
kottigr1 01 августа 2018 | 15:52
ukradennaya_pensiya: Вошьдь любит своих "ватников".. Поэтому Путин за валюту продает россиян в наемники в Сирию, Украину, Африку.. Не на органы на экспорт же их пока что разделывает.. Жалеет.. !
andre_klimov 01 августа 2018 | 15:49
15 тысяч неплательщиков? Или - потенциальных истцов?
kottigr1 01 августа 2018 | 15:56
andre_klimov: Пусть население подмосковного Дмитрова на колени падают.. Мэр украинского города Геническа всё разрулит. У него же с Путиным "прямая линия"..
y3emen1 01 августа 2018 | 15:50
а не фиг было к украине присоединяться
nikolaitschi 01 августа 2018 | 15:52
А раньше не могли встретиться? Отпуска замучили? Все бы им потоптаться на бессловесных.
Газовики тоже молодцы. Попробовали бы отключить газ в республиках, где много гор и мечетей.