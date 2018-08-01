Алла Пугачева и Максим Галкин планируют получить вид на жительство в одной из европейских стран
Как сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на информированный источник. Сейчас звездная пара вместе с двумя несовершеннолетними детьми находятся в Европе, где пытаются решить бюрократические проблемы. Конкретная страна не называется. Ранее сообщалось, что в прошлом году Пугачева и Галкин приобрели недвижимость на Кипре.
Комментарии15
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uhovostro 01 августа 2018 | 15:39
А как же Путин-Отец-Родной?? А как же Россия встающая с колен?! А как же патриотизЬм и лишняя хромосома духовности???..
kottigr1 01 августа 2018 | 15:41
uhovostro: Россию с её родными березками и не кошенными черноземами особенно приятно любить откуда нибудь из Европы или США..
vezdehod 01 августа 2018 | 15:52
Пока есть возможность, то можно и слинять из России - ловить в ней скоро будет нечего.
ze_danil 01 августа 2018 | 16:03
vezdehod: угу, похоже на драп
у кого есть возможность - линяют из встающей с колен страны
matsuvi 01 августа 2018 | 15:45
uhovostro: Алла Борисовна всегда была против Путина. Видать надоело его бесконечное царствование.
lazich 01 августа 2018 | 15:39
Даже эти в бега ударились - неужели в РФ всё так плохо?
kapkina 01 августа 2018 | 15:44
Пора выездные визы возрождать....хотя это не поможет - взятки только увеличаться
vlabumur 01 августа 2018 | 15:45
Не интересны мне эти люди.
galina6837 01 августа 2018 | 15:48
Вова вручает награды и ордена только таким, себе подобным скрепунам .
А для ватанов травит байки про гейропу киселево-соловьевскими устами.
y3emen1 01 августа 2018 | 15:48
всего только в одной? мелковато как-то
nikolaitschi 01 августа 2018 | 15:54
Молодцы! Детишек нужно учить добру!
income 01 августа 2018 | 15:55
Лучше быть богатой и здоровым, чем .. )
srk2658lu 01 августа 2018 | 15:58
Ну не ы Грязях же прозябать остаток жизни?
Да и деткок надо поселить в нормальной стране....
wrongway1 01 августа 2018 | 16:01
Алла пережила гомо-советикус...а тут не выдержала....видать всё плохо в кремлёвском царстве ...пора рвать когти )))))))))))))))
gregor 01 августа 2018 | 16:07
Алла Пугачева и Максим Галкин планируют получить вид на жительство в одной из европейских стран
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Умные люди так делают .
Не оставлять же детей за колючкой ,которая скоро захлопнется .
Дети не простят бездействия ,когда ещё было можно действовать .