Алла Пугачева и Максим Галкин планируют получить вид на жительство в одной из европейских стран

Как сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на информированный источник. Сейчас звездная пара вместе с двумя несовершеннолетними детьми находятся в Европе, где пытаются решить бюрократические проблемы. Конкретная страна не называется. Ранее сообщалось, что в прошлом году Пугачева и Галкин приобрели недвижимость на Кипре.