Радиостанция «Орфей» закрыла передачу музыкального критика Алексея Парина

Формальной причиной стали жалобы слушателей на то, что он позволял себе описывать спектакли в выражениях, которые могли негативно сказаться на детской психике. Между тем, сам Алексей Парин считает, что увольнение связано с тем, что он открыто говорил на различные темы.

Парин добавил, что никто из руководства радиостанции «Орфей» не пытался с ним связаться и объяснить свою позицию.