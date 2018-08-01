Радиостанция «Орфей» закрыла передачу музыкального критика Алексея Парина
Формальной причиной стали жалобы слушателей на то, что он позволял себе описывать спектакли в выражениях, которые могли негативно сказаться на детской психике. Между тем, сам Алексей Парин считает, что увольнение связано с тем, что он открыто говорил на различные темы.
Парин добавил, что никто из руководства радиостанции «Орфей» не пытался с ним связаться и объяснить свою позицию.
Комментарии1
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gregor 01 августа 2018 | 16:03
Радиостанция «Орфей» закрыла передачу музыкального критика Алексея Парина
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Низяяяяяяяяяяяяяя .... , разговаривать на некоторые темы ..... касающиеся ворья ....низяяяяяяяяяяяяяяя..