Во Владимирской области обнаружили камеру пыток в одном из СИЗО

По данным местной прокуратуры, это выяснилось в ходе следствия по делу об убийстве в изоляторе в феврале прошлого года. Тогда один из осужденных убил другого. В ходе следствия было установлено, что основной причиной преступления послужили умышленные и систематические нарушения закона должностными лицами ФСИН. Возбуждены уголовные дела в отношении 6 сотрудников регионального управления.