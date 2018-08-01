Во Владимирской области обнаружили камеру пыток в одном из СИЗО
По данным местной прокуратуры, это выяснилось в ходе следствия по делу об убийстве в изоляторе в феврале прошлого года. Тогда один из осужденных убил другого. В ходе следствия было установлено, что основной причиной преступления послужили умышленные и систематические нарушения закона должностными лицами ФСИН. Возбуждены уголовные дела в отношении 6 сотрудников регионального управления.
Комментарии9
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kottigr1 01 августа 2018 | 15:35
В каждом государстве есть мафия, но только в РФ у мафии есть целая страна..
vmaks 01 августа 2018 | 15:45
Дыба что ли серьезно?
y3emen1 01 августа 2018 | 15:45
вот ведь повадились самоубиваться, и именно в пыточных
vasyakirin 01 августа 2018 | 15:47
y3emen1: Тут не самоубийство,тут под угрозами заключенный на себя убийство в пыточной взял....
plank1957 01 августа 2018 | 15:51
На сей раз кто и перед кем будет извиняться?
galina6837 01 августа 2018 | 15:55
Федеральная Служба ИНквициции
gregor 01 августа 2018 | 15:55
Во Владимирской области обнаружили камеру пыток в одном из СИЗО
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Не даром гестаповцы ездили к друзьям из нквдЭ опыта набираться в издевательствах над людьми . Так и ездили до 22 июля 41 года учились .
Хорошие ученики оказались фашисты поганые , им было у кого учиться .
И вот эти потомки нквдЭшные власть в России получили и по генофонду родителей своих , мучают и пытают .
Вертухаи при власти потомственные , после селекции упыря сталина и друга его шикльгрубера . Два упыря ,две системы вертухайские , соревновались ,кто больше народу изведёт . Победил упырь сталин со своими палачами вертухайскими . Им больше удалось умертвить собственного населения .
Менталитет , ничего не поделаешь .
И вот это одобряет большинство населения . Вот такое именно большинство .
Они ,это оно ,большинство думает ,что это их не коснётся ...... . Не помнящие родства , не знающие истории ...,могут повторить всё на своих детей и внуков .
Невежество .
kaminas 01 августа 2018 | 15:59
gregor:
При том ...полное .
tks 01 августа 2018 | 15:58
Средневековье & Путизм = Главные Скрепы