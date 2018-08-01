В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность ЧВК

В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность частной военной компании. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко ехали не в тот район, где работают российские инструкторы. При этом она отметила, что по линии ООН в Центральноафриканской республике работают пятеро российских военных и около 170 гражданских специалистов, которые оказывают помощь в подготовке местных военнослужащих. Ранее сообщалось, что российские журналисты приехали в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера.