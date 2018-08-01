Друг Сенцова будет подавать апелляцию в суд из-за отказа префектуры предоставить площадки для массового пикета

Кинокритик и друг осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Алексей Медведев будет подавать апелляцию в суд из-за отказа префектуры Центрального округа предоставить площадки для пикета в поддержку Сенцова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подал 30 числа заявку в префектуру Центрального округа. Предложил на выбор четыре альтернативных площадки. По трем площадкам я получил ответ, что они заняты и по одной, что она непригодна для проведения массовых мероприятий. Мы будем подавать апелляцию для того, чтобы оспорить решение», — сказал А.Медведев.

Он отметил, что «мы собирались сделать это без речей, просто с портретами, постоять и сосредоточиться на том, что сейчас происходит».