Друг Сенцова будет подавать апелляцию в суд из-за отказа префектуры предоставить площадки для массового пикета
Кинокритик и друг осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Алексей Медведев будет подавать апелляцию в суд из-за отказа префектуры Центрального округа предоставить площадки для пикета в поддержку Сенцова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я подал 30 числа заявку в префектуру Центрального округа. Предложил на выбор четыре альтернативных площадки. По трем площадкам я получил ответ, что они заняты и по одной, что она непригодна для проведения массовых мероприятий. Мы будем подавать апелляцию для того, чтобы оспорить решение», — сказал А.Медведев.
Он отметил, что «мы собирались сделать это без речей, просто с портретами, постоять и сосредоточиться на том, что сейчас происходит».
Комментарии7
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noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 15:18
Друг террориста ведет с властями диалог о возможной публичной поддержке террориста. Поганый Мордор, надо же так лютовать! Вы чего?
banyi3 01 августа 2018 | 15:20
noxepy_7_40_: А сенцов в это время рыгал от обжорства и тужился на унитазе)
sir_sar 01 августа 2018 | 15:27
Что только не делают эти "друзья" чтобы пропиарить свое никому не известное имя.
Медведев, да не тот. Хоть и кинокритик)))
minerr 01 августа 2018 | 15:30
А "массовый пикет" это поди "марш миллионов" человек в 10 бездельников?
tv_victim 01 августа 2018 | 15:32
Еще один клоун!
fosst13 01 августа 2018 | 15:33
Слушайте, товарищи! Как вы могли забыть Героя Павленского! Невинно осуждённого во Франции! Кто же за его права борется!
kottigr1 01 августа 2018 | 15:58
Неужели сегодня всего шесть пригоженских шестерок в комментариях по Сенцову "оттаптываются".. ? Сокращение и туда докатились ?