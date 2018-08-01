Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело о махинациях в московском футбольном клубе Динамо

В правоохранительные органы обратился председатель общества Динамо Владимир Стржалковский. В клубе провели внутреннюю проверку и по ее итогам отстранили генерального директора Евгения Муравьева. Он был заподозрен в использовании мошеннических схем. Предполагается, что Муравьева н выводил деньги из клуба через афиллированные с ним фирмы. В качестве примера называют переход в клуб защитника сборной России Константина Рауша, который приехал в Россию зимой 2018 года. Сомнения вызывают и обстоятельства трансфера Абдул-Азиза Тетеха, перебравшегося в Динамо в те же сроки. Весной в клубе начался аудит, результатом которого и стало обращение в следственные органы.

Константин Рауш был в расширенном списке сборной России на участие в чемпионате мира по футболу в России, но в итоговую заявку не попал.