Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело о махинациях в московском футбольном клубе Динамо
В правоохранительные органы обратился председатель общества Динамо Владимир Стржалковский. В клубе провели внутреннюю проверку и по ее итогам отстранили генерального директора Евгения Муравьева. Он был заподозрен в использовании мошеннических схем. Предполагается, что Муравьева н выводил деньги из клуба через афиллированные с ним фирмы. В качестве примера называют переход в клуб защитника сборной России Константина Рауша, который приехал в Россию зимой 2018 года. Сомнения вызывают и обстоятельства трансфера Абдул-Азиза Тетеха, перебравшегося в Динамо в те же сроки. Весной в клубе начался аудит, результатом которого и стало обращение в следственные органы.
Константин Рауш был в расширенном списке сборной России на участие в чемпионате мира по футболу в России, но в итоговую заявку не попал.
Комментарии2
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cobakevich 01 августа 2018 | 15:17
Странные какие то, а для чего же еще нужен футбол в России ?
Это же узаконенная кормушка из бюджета ,
У Путина же все дружбаны по мафии при делах, Миллер на Газпроме сидит, Сечин на Роснефти, вот Мутке футбол достался, а с ним и весь спорт, тоже кусочек нехилый ...
ed10075 01 августа 2018 | 15:25
Где менты, - там кражи. Что за странная закономерность?