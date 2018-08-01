Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей рэп-исполнителя Тимати и на такую же сумму певца Егора Крида
Они наказаны за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре столицы, в результате которого было перекрыто движение транспорта. Это произошло 20 июня на Большой Дмитровке. Суд признал музыкантов виновными в организации массового скопления граждан, которое повлекло за собой нарушение общественного порядка. Тимати, кстати, своей вины не признал.
Комментарии2
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ed10075 01 августа 2018 | 15:21
Спасибо, что из автомата не стрелял... Мог бы.
anji70 01 августа 2018 | 16:07
А чего не 15 суток или 300 тыс. штрафа.