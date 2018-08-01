Власти Краснодарского края выступают за строительство новой скоростной трассы от поселка Джубга до Сочи
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, это жизненно необходимо для развития региона. Он признал, что проект дорогой. Ранее газета Ведомости написала, что Росавтодор предлагает построить на месте серпантина Джубга-Сочи четырехполосную трассу длиной 120 километров. Между тем, в Минтрансе отмечают, что осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести некоторые участки железной дороги с побережья.
Комментарии9
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juche 01 августа 2018 | 15:04
За 1.5 трлн, можно построить 120 километров, метрополитена вдоль побережья, еще и останется.
juche 01 августа 2018 | 15:16
Посмотрел, в 2018, в среднем стоимость строительства одного километра подземки в Петербурге составляет 7,5 млрд рублей. Ну вот 200 км метро на побережье, к примеру вся длина питерского метро Длина сети 118,6 км. Два Питерских метро,.
margosher 01 августа 2018 | 15:32
juche: Так, так оно и будет: там кучу тоннелей прорубать надо и много мостов.
luger_max_otto 01 августа 2018 | 15:34
Так ведь сколько можно самим распилить...
tv_victim 01 августа 2018 | 15:05
Аж ручонки, небось, вспотели! Это ж сколько можно свистнуть!
antiboh 01 августа 2018 | 15:08
Сочи- ОИ2014 -1,5 тритона
Сочи- Джубга - 1,0 тритона
Аппетиты братьев и друзей,а не администрации
gvs 01 августа 2018 | 15:19
Ну а на те, что остались
14 000 рублей
Племянник найдет на вокзале
14 крепких бомжей
Они принесут из леса
Глину, какашки и мох
Из этого, в целом, построено
Большинство наших дорог
(С.Слепаков) (с)
margosher 01 августа 2018 | 15:35
Зачем эта дорога, когда там есть ещё железка параллельно?
y3emen1 01 августа 2018 | 15:39
margosher: как зачем? да чтоб украсть