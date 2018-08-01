Власти Краснодарского края выступают за строительство новой скоростной трассы от поселка Джубга до Сочи

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, это жизненно необходимо для развития региона. Он признал, что проект дорогой. Ранее газета Ведомости написала, что Росавтодор предлагает построить на месте серпантина Джубга-Сочи четырехполосную трассу длиной 120 километров. Между тем, в Минтрансе отмечают, что осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести некоторые участки железной дороги с побережья.