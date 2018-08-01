Власти Краснодарского края выступают за строительство новой скоростной трассы от поселка Джубга до Сочи
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, это жизненно необходимо для развития региона. Он признал, что проект дорогой. Ранее газета Ведомости написала, что Росавтодор предлагает построить на месте серпантина Джубга-Сочи четырехполосную трассу длиной 120 километров. Между тем, в Минтрансе отмечают, что осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести некоторые участки железной дороги с побережья.
Комментарии6
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sim202_ 01 августа 2018 | 14:39
Еще бы не рады!
Такой знатный пирог!
Грех не урвать ...
askol2016 01 августа 2018 | 14:40
Может, заказать Маску построить там Hyperloop.
oneoretwo 01 августа 2018 | 14:42
...до кубандчурского флюгера исчо не долетело, что "минтранс не одобряет..."...
...ничего, завтра будут уже другие пести с кубандчурии...
kochar 01 августа 2018 | 14:55
Конечно будут приветствовать.
Это же Клондайк,Эльдорадо.
wuwer 01 августа 2018 | 14:57
Да и погонять где будет мяченогам на своих ламборджини и БМВ...
а то они уже на улицах Краснодара не втискиваются между ограждениями
yralez 01 августа 2018 | 14:57
Меньше триллиона члены ОПГ уже не берут.
Как еще нас будут грабить ?