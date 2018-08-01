Глава ЦИК Элла Памфилова считает недопустимым введение дресс-кода в избиркоме Санкт-Петербурга

Она говорит, что к ней обратились два члена комиссии с просьбой отреагировать на первое решение нового руководителя Виктора Миненко. Он также предложил начинать заседание комиссии с исполнения гимна России. По словам Памфиловой, никто в купальниках и плавках на заседания не приходит. Все члены комиссии имеют право самостоятельно определить свой внешний вид.