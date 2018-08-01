Z Архив новостей новости
5 4 6 1114
14:31, 01 августа 2018

Глава ЦИК Элла Памфилова считает недопустимым введение дресс-кода в избиркоме Санкт-Петербурга

Она говорит, что к ней обратились два члена комиссии с просьбой отреагировать на первое решение нового руководителя Виктора Миненко. Он также предложил начинать заседание комиссии с исполнения гимна России. По словам Памфиловой, никто в купальниках и плавках на заседания не приходит. Все члены комиссии имеют право самостоятельно определить свой внешний вид.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

jetsam 01 августа 2018 | 14:41

@По словам Памфиловой, никто в купальниках и плавках на заседания не приходит.@
Памфилова в плавках. думаю за вход можно было по 10тыр брать.
и на новую дорогу москва-южный_полюс собрали бы за раз.

vladimirgornitsky 01 августа 2018 | 14:42

"Я не разрешу опускать линию талии на бёдра.... В конце концов, мы — центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с выточками — принимаю и это. Но опускать линию талии не дам!"
О чем еще думать в российском избиркоме? Не о выборах же, которых нет.

ed10075 01 августа 2018 | 15:23

Памфилова готова потрындеть на любую тему, кроме честных выборов.

orein51 01 августа 2018 | 15:24

дресс-код это хоть в трусах, но с галстуком?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 6549 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 110 6 7389 12:04
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 309 6 26272 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 97 6 13276 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Гаваны Ещё вчера город был наш – брачно двуполый. Там вольно могли дышать Милонов с Мизулиной. И вот грянул переворот. В  Гавану опасно стало ездить. Над ней встала радуга…

5 293 6 58075 25.07
Kкуба, лгбт, общество, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12805 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 102 6 11330 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 13557 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7938 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33741 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5094 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 56 6 7158 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Воспоминания о будущем Власти лгут абсолютно про все: про пенсии и рост доходов, про войну в Украине и Сирии и про гибель наших граждан, про выполнение собственных обещаний и про честные выборы…

5 54 6 11584 25.07
Kполитика, общество, история, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 67 6 9038 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 7800 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 58 6 7877 10:25
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ

Популярное за неделю

Новости

В Центральной Африке убит журналист Орхан Джемаль и его коллеги По предварительным данным, россияне стали жертвой ограбления…

5 0 6 23763
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 87 6 156624 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 85 6 20749 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 334 6 501370 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 249 6 123304 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7150984
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3594633

Сегодня в эфире