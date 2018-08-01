Глава ЦИК Элла Памфилова считает недопустимым введение дресс-кода в избиркоме Санкт-Петербурга
Она говорит, что к ней обратились два члена комиссии с просьбой отреагировать на первое решение нового руководителя Виктора Миненко. Он также предложил начинать заседание комиссии с исполнения гимна России. По словам Памфиловой, никто в купальниках и плавках на заседания не приходит. Все члены комиссии имеют право самостоятельно определить свой внешний вид.
Комментарии4
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jetsam 01 августа 2018 | 14:41
@По словам Памфиловой, никто в купальниках и плавках на заседания не приходит.@
Памфилова в плавках. думаю за вход можно было по 10тыр брать.
и на новую дорогу москва-южный_полюс собрали бы за раз.
vladimirgornitsky 01 августа 2018 | 14:42
"Я не разрешу опускать линию талии на бёдра.... В конце концов, мы — центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с выточками — принимаю и это. Но опускать линию талии не дам!"
О чем еще думать в российском избиркоме? Не о выборах же, которых нет.
ed10075 01 августа 2018 | 15:23
Памфилова готова потрындеть на любую тему, кроме честных выборов.
orein51 01 августа 2018 | 15:24
дресс-код это хоть в трусах, но с галстуком?