Московские власти не согласовали уличную акцию в поддержку заключенного Олега Сенцова
Они не согласились ни с одним из четырех заявленных мест, — сказал «Эху Москвы» глава инициативной группы по организации мероприятия Алексей Медведев. Алексей Медведев добавил, что власти не предложили какой-либо альтернативной площадки для этой акции.
Комментарии6
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noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 14:44
Ну прально, он же умер, чего уж его теперь поддерживать. Народный мумориал делать надо, и букетами гешефтмахерить. Вы чего?
moisha_sekilman 01 августа 2018 | 14:46
Свободу политической проститутке сенцовой!
Свободу террористке сенцовой!
kochar 01 августа 2018 | 14:50
Московские власти не согласовали уличную акцию в поддержку заключенного Олега Сенцова, а он больше двух месяцев держит голодовку.
Если вдуматься то это белая горячка.
skuull 01 августа 2018 | 15:01
Да еще не хватало акций в поддержку ублюдка-террориста...
kottigr1 01 августа 2018 | 15:30
skuull: Да еще не хватало акций в поддержку ублюдка-террориста...
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А причем здесь Путин.. !!?
skuull 01 августа 2018 | 16:02
kottigr1: А причём здесь Путин..!!?
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А причем здесь Семен Фарада?