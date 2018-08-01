В МИДе РФ назвали «околесицей» сообщения, что погибшие в ЦАР российские журналисты расследовали деятельность ЧВК

В российском МИДе назвали «околесицей» сообщения о том, что погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты занимались расследованием деятельности частной военной компании. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, сотрудники СМИ ехали не туда, где работают российские инструкторы. При этом она отметила, что российские военные специалисты действительно находятся в Центральноафриканской республике. Этого никто не скрывал. Она подчеркнула, что погибшие журналисты игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, находящуюся под контролем местных правоохранительных органов. Ранее стало известно, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР по туристической визе. Их целью были съемки фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера.