Председатель совета АВК поддержал письмо представителей киноиндустрии Путину

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин поддержал, письмо представителей киноиндустрии президенту Владимиру Путину против ужесточения процедуры фестивального показа фильмов. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что законопроект «негативно влияет на развитие киноотрасли».

По его словам, «проблема в том, что Министерство культуры трактует свой же регламент получения прокатного удостоверения очень вольно и практически превратило его в инструмент цензуры, регулирования рынка, ставя неисполнимые преграды для правообладателя, чтобы его получить», — сказал О.Березин.

По его словам, ни один правообладатель не сможет предоставить копию прокатного удостоверения и «деятельность по организации фестивалей, ретроспектив и т.д. становится практически невозможной». Это в свою очередь, сказал О.Березин, негативно скажется на ассоциации владельцев кинотеатров, так как «проведение подобных мероприятий способствует повышению интереса к кинотеатрам, хождению в кино и т.д.».

27 июля Госдумой в третьем чтении был принят законопроект, ужесточающий процедуру фестивального показа фильмов. Согласно ему, показы без прокатных удостоверений будут возможны только для тех фестивалей, у которых есть конкурсная программа и жюри.