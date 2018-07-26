Адвокат Дадаева утверждает, что список обвинений, за который он был помещен в ШИЗО, «выдуманный»

Адвокат сужденного за убийство Немцова Дадаева Роза Магомедова утверждает, что список обвинений, за который он был помещен в ШИЗО, «выдуманный». Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Согласно адвокату, З.Дадаев объявил голодовку в связи с необоснованным помещением его в штрафной изолятор.

Р.Магомедова уточнила, что из предъявляемых ему нарушений З.Дадаев признает только то, что сидел в неположенное время, а остальные «выдуманные».

Р.Магомедова уточнила, что в связи с этим сделала запрос о том, чтобы ей сообщили о нарушениях З.Дадаева, однако никакого ответа не получила.

Адвокат отметила, что до помещения З.Дадаева в ШИЗО, его просили подписать «список экстремистов», где значилось его имя. Р.Магомедова уточнила, что прокуратура Иркутской области до сих пор ей не ответила в связи с запросом о внесении З.Дадаева в список. По ее словам, заключенного также просили дать показания на детекторе лжи, несмотря на вступивший в силу приговор.

Р.Магомедова сообщила, что «голодают также и другие осужденные, которые находятся в данном учреждении».



По словам Р.Магомедовой, голодовка З.Дадаева не связана с отказом от пищи других заключенных колонии, протестующих против решения администрации о переносе мечети в другое здание. Адвокат отметила, что «мусульман хотели привести в синагогу, таким образом лишив иудеев возможности также выполнять свои ритуальные обязанности». Она полагает, что администрация колонии, очевидно, намеревалась спровоцировать конфликт между мусульманами и иудеями.