Фейсбук удалила три десятка аккаунтов, предположительно вмешивавшихся в американские промежуточные выборы

Компания Фейсбук удалила три десятка аккаунтов и страниц, предположительно участвующих в кампании по вмешательству в американские промежуточные выборы, которые должны состояться в ноябре этого года.

32 аккаунта, замешанные, цитата, «в координированных неаутентичных действиях», специализировались на темах, сеющих рознь в американском обществе, пишет газет Нью-Йорк таймс. Руководство соцсети в специальном заявлении сообщило, что Фейсбуку противостоит решительный и хорошо проплаченный противник, который никогда не оставит свою деятельность и который постоянно меняет тактику, ведя кампанию политической агитации и дезинформации в преддверии ноябрьских выборов, аналогичную той, что проводилась перед президентскими выборами 2016 года. Как было отмечено на состоявшемся на днях совещании совета директоров Фейсбука, поддельные страницы в соцсети были, к сожалению, обнаружены лишь более чем через год после начала их деятельности. Аналитики подчеркивают, что по сравнению с тем, что было выявлено в ходе президентской кампании, на сей раз так называемые «тролли» еще более глубоко законспирированы и работают с компьютеров, базирующихся уже не на территории России.

Через три месяца в США пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, а также губернаторские выборы в ряде штатов.