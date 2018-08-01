Более 40% россиян считают вероятными массовые протесты по экономическим основаниям
Такой показатель зафиксирован впервые с 2009 года, — сообщает газета Ведомости со ссылкой на опрос, проведенный Левада-Центром.
28% респондентов готовы лично участвовать в протестах. Это максимальный показатель для пост-крымского периода.
Комментарии8
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sokal123 01 августа 2018 | 14:12
Все безнадежно . Народ спит и видит сны.
nitsahon 01 августа 2018 | 14:13
sokal123: еще одна реформа - a la пенсионная- и народ постепенно начнет просыпаться...
danko1 01 августа 2018 | 14:16
nitsahon: Уже просыпаются, но остаются дома, в надежде на то, что другие будут выходить.
Да и просто трусят. Запуганные и боящиеся власти.
sokal123 01 августа 2018 | 14:16
nitsahon: Я не думаю ,что пес реформа выведет народ из летаргического сна. Проглотят.
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 14:14
Сомнительно.
Если, конечно, их не будут свозить автобусами и платить по 200 руб за участие в протесте.
lager23 01 августа 2018 | 14:21
Медленно, но верно народ бросает всё больше злых взглядов в сторону Кремля, когда глаза нальются кровью ...Уххх, только и держись, мало никому не покажется!
И, власть всё больше чувствует и опасается этого, судя по количеству силовиков в центре Москвы напряжение растёт.
jetsam 01 августа 2018 | 14:24
а опрос "сколько россиян считают бесполезным протесты"?
для сравнения
oneoretwo 01 августа 2018 | 14:24
...а эти "40% россиян" хотя бы знают, что не бывает "экономики" в отрыве от политики, как, впрочем и религии - инструмента отдельных мерзавцев решать свои шкурные проблемы за счет малограмотных ?...