Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей попросили президента не вводить новые правила кинопоказа

Авторы открытого письма крайне обеспокоены ситуацией с поправками Минкульта к закону о господдержке кинематографии.

Эти новшества усложняют жизнь бизнесу и мешают развитии всей отрасли, — сказал «Эху Москвы» председатель Совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Авторы письма предлагают отправить документ на доработку с участием представителей киноиндустрии.