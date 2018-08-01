Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей попросили президента не вводить новые правила кинопоказа
Авторы открытого письма крайне обеспокоены ситуацией с поправками Минкульта к закону о господдержке кинематографии.
Эти новшества усложняют жизнь бизнесу и мешают развитии всей отрасли, — сказал «Эху Москвы» председатель Совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Авторы письма предлагают отправить документ на доработку с участием представителей киноиндустрии.
Комментарии2
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om7 01 августа 2018 | 14:19
Президент решает вопрос кинопрокатного бизнеса.. Цирк.
Да он и бизнесом-то это не считает. Так , путаются под ногами, мешают шефу бензоколонки.
liliyask 01 августа 2018 | 14:21
это их основная функция - усложнять жизнь окружающим. Что же они тогда станут делать?