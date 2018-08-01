Минтранспорта не поддерживает строительство в Краснодарском крае самой дорогой трассы в стране
Министерство предложило пока отложить проект, говорится в официальном сообщении.
Сложно и дорого – так чиновники профильных ведомств оценили возможность строительства дороги между Сочи и курортным поселком Джубга, сообщили в Минтрансе. По их подсчетам, стоимость такой магистрали в нынешних ценах составит не менее 1,6 триллионов рублей, а это на четверть больше тех оценок, о которых ранее писали «Ведомости». В любом случае, эта дорога стала бы самой дорогой в России. Кроме того, построить ее будет технически очень сложно – не исключено, что для этого придется переносить часть железной дороги с побережья. Нормальное движение в этом районе будет парализовано, а это, отмечают в Минтрансе, осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны.
Как сообщалось, Роставтодор разработал концепцию четырехполосной скоростной дороги протяженностью примерно 120 километров между Сочи и Джубгой – она должна заменить собой узкий горный серпантин. Это сократило бы путь на несколько часов. Проезд по магистрали планируется сделать бесплатным.
По данным «Ведомостей», в качестве финансирования проекта рассматривается сценарий государственно-частного партнерства.
Комментарии7
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vasya_von_smetankin 01 августа 2018 | 14:12
Олимриаду и Мундиаль так классно распилили, а дорогу не хотят.
Совсем ребята закушались.
serhio_25__ 01 августа 2018 | 14:19
vasya_von_smetankin: ""Олимриаду и Мундиаль так классно распилили"" - вот негодяи, понастроили спортивных и инфраструктурных объектов! Доколе Путин будет отстраивать страну???
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 14:12
Российских "эффективных менеджеров" никогда не останавливали ни сложность, ни дороговизна.
Тем более, что за всё заплатит безропотное народонаселение.
serhio_25__ 01 августа 2018 | 14:16
mikhail_spb_: Ты наверное очень глупый или тебе не дали методичку на случай отказа от строительства дороги?
oneoretwo 01 августа 2018 | 14:20
...страшен не сам суть дурак, но дурак с инициативой - деньгами и властью, в данном случае... попробуйте проложить такую трассу туда, где плешивый щуку поймал и через полгода вы там пескарей не найдете... сочи уничтожили распилом, понДравилось...
давай крушить далее, по периметру... митя, что там с нехваткой бабла на пенсии на фоне подобных предложений твоих холуев ?
serhio_25__ 01 августа 2018 | 14:23
oneoretwo: ""сочи уничтожили распилом"" - ахаха, негодяи, уничтожили деревню Сочи и построили на ее месте европейский курорт. Верните нам ту деревню и отсутствие инфраструктуры!!!
y3emen1 01 августа 2018 | 14:28
государственного, гришь? а у государства есть свои деньги?