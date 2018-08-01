Минтранспорта не поддерживает строительство в Краснодарском крае самой дорогой трассы в стране

Министерство предложило пока отложить проект, говорится в официальном сообщении.

Сложно и дорого – так чиновники профильных ведомств оценили возможность строительства дороги между Сочи и курортным поселком Джубга, сообщили в Минтрансе. По их подсчетам, стоимость такой магистрали в нынешних ценах составит не менее 1,6 триллионов рублей, а это на четверть больше тех оценок, о которых ранее писали «Ведомости». В любом случае, эта дорога стала бы самой дорогой в России. Кроме того, построить ее будет технически очень сложно – не исключено, что для этого придется переносить часть железной дороги с побережья. Нормальное движение в этом районе будет парализовано, а это, отмечают в Минтрансе, осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны.

Как сообщалось, Роставтодор разработал концепцию четырехполосной скоростной дороги протяженностью примерно 120 километров между Сочи и Джубгой – она должна заменить собой узкий горный серпантин. Это сократило бы путь на несколько часов. Проезд по магистрали планируется сделать бесплатным.

По данным «Ведомостей», в качестве финансирования проекта рассматривается сценарий государственно-частного партнерства.