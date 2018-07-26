К Центральному дому журналиста в Москве несут цветы в память о погибших в Центральноафриканской республике

Это журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко.

Скорбный список тех, кто погиб, исполняя профессиональный долг, пополнился еще тремя именами, — говорится в заявлении Союза журналистов. Друзья и коллеги объявили сбор средств для родственников журналистов, убитых в Центральноафриканской республике.

Из всех троих членов съемочной группы Орхан Джемаль обладал большим опытом работы именно в горячих точках. За последние два десятка лет он освещал события на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Сирии, позже – на востоке Украины. Побывал даже в тюрьме в Сомали, откуда сумел благополучно выбраться. Сын известного общественного деятеля Гейдара Джемаля, умершего полтора года назад, Орхан изначально получил образование в Московском геологоразведочном институте. Но уже с середины 90-х начал сотрудничать с разными изданиями. «Независимая газета», «Новая», «Версия», «Русский Newsweek», «Известия», как позже он сказал в эфире «Эха Москвы», уже тогда он понял, какое занятие ему по душе.

Во время командировки в Ливию семь лет назад Орхан Джемаль получил серьезное ранение. В ходе боев повстанцев за Триполи шальная пуля попала ему в ногу. Операция прошла успешно. Александр Расторгуев начинал на государственном телеканале в Ростове-на-Дону. Фильмы снимает с конца 90-х годов. Многие его работы получали премии. Несколько лет назад он в сотрудничестве с режиссером Павлом Костомаровым и журналистом Алексеем Пивоваровым запустил интернет-проект «Срок» о протестах после президентских выборов 2012 года. Из видеосюжетов позже был смонтирован одноименный документальный фильм. Самым молодым в группе был Кирилл Радченко – 33 года. Последние пару лет он работал оператором в агентстве ANNA-News, которое специализируется на новостях из горячих точек. На недавних президентских выборах он также был наблюдателем от штаба Алексея Навального в Чечне. Там и познакомился с Александром Расторгуевым.

Тела погибших доставят на родину в ближайшие дни, — рассказала в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИДа Мария Захарова. Захарова отметила, что съемочная группа приехала в Центральноафриканскую республику по туристическим визам.

Журналисты снимали фильм о наемниках ЧВК Вагнера для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. По некоторым данным, российские наемники действительно присутствуют в Центральноафриканской республике, — рассказал «Эху Москвы» основатель «Конфликт Интеллидженс Тим» Руслан Левиев.

В Центре управления расследованиями рассказали, что безопасность журналистов обеспечивалась по договоренности с миротворцами ООН. ООНовцы предоставили водителя съемочной группе. Утверждается, что журналисты по невыясненной причине отклонились от намеченного маршрута и подверглись нападению. По одной из версий, к этому причастны мусульманские повстанцы.

Центральные государственные СМИ в своих сообщениях о гибели россиян в ЦАР не упоминают частную военную компанию Вагнера, расследованием деятельности которой журналисты и занимались. Об этом свидетельствуют данные мониторинга компании Медиалогия. ЧВК Вагнера, согласно этим сведениям, не упоминают как федеральные телеканалы, так и главные информационные агентства.