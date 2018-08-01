Минтруд предлагает вывести нянь, репетиторов и сиделок из-под действия Трудового кодекса

В ведомстве считают, что для регулирования деятельности самозанятых лиц необходимо разработать отдельный закон. В 2016-ом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о необходимости решить вопрос с регистрацией самозанятых. Как отмечает портал Медуза, за первый год программы легализации нянь и репетиторов на учет, чтобы воспользоваться правом на «налоговые каникулы», стали менее 1000 человек.

По оценкам экспертов, в России это может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом государству.