Минтруд предлагает вывести нянь, репетиторов и сиделок из-под действия Трудового кодекса
В ведомстве считают, что для регулирования деятельности самозанятых лиц необходимо разработать отдельный закон. В 2016-ом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о необходимости решить вопрос с регистрацией самозанятых. Как отмечает портал Медуза, за первый год программы легализации нянь и репетиторов на учет, чтобы воспользоваться правом на «налоговые каникулы», стали менее 1000 человек.
По оценкам экспертов, в России это может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом государству.
Комментарии7
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tv_victim 01 августа 2018 | 13:48
А какое дело государству до людей, которым от него ничего не нужно? Кроме желания обобрать и без того небогатых людей, других резонов у этого "государства" нет.....
andre_klimov 01 августа 2018 | 13:53
tv_victim:
"Хочешь жни, а хочешь - куй. Всё равно получишь..."
Надо же - вернулось вместе со многим остальным. Впрочем - логично. Когда усиленно возвращают "духовное" - неприменно вернётся и "материальное".
cobakevich 01 августа 2018 | 13:54
Дебилы из Минтруда пытаются изобразить какую-то деятельность, вместо того чтоб обложить прогрессивным налогом одного Сечина они роются в мусорном ведре.
ostapbey 01 августа 2018 | 13:57
На БЕДНЯКА!!!замахнулись на цепи его...
Последнее изымают на скрепы богачам..
.даже..
peresvet73 01 августа 2018 | 14:06
Надо сделать так, чтобы все физлица в РФ самостоятельно отчитывались о своих доходах. А минтруд продолжает надстраивать пристроечки к старому советскому сараю.
commeilfaut 01 августа 2018 | 14:09
Молодцы эти 20 млн.
commeilfaut 01 августа 2018 | 14:11
commeilfaut: И на пенсию от ентого "госюдарства" они чихали.