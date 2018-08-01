Международная федерация журналистов и «Репортеры без границ» потребовали найти и предать суду убийц трех россиян в ЦАР

Международная федерация журналистов и «Репортеры без границ» потребовали найти и предать суду убийц трех россиян в Центральной Африканской республике. Об этом говорится в распространенных сегодня заявлениях. Глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил, в свою очередь, что безопасность Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко оговаривалась с миротворцами ООН. При этом съемочная группа въехала в ЦАР по туристическим визам. Целью были съемки фильма о российских наемниках в ЧВК Вагнер.