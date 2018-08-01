Московский Локомотив усилился чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии

В клубе официально подтвердили, что в чемпионат России приедет победитель мирового первенства в Бразилии в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес. Он сыграл за национальную команду 44 матча и забил два мяча. Кроме золота чемпионата мира он дважды становился призером Евро. Прошлый сезон Хеведес провел в аренде в туринском Ювентусе, но принял участие только четырех матчах. Почти вся его карьера связана с немецким клубом Шальке-04, в составе которого он выходил на поле более трехсот раз. Вакансия в обороне Локомотива появилась после того, как в Китай уехал центральный защитник Неманья Пейчинович. Хеведес, скорее всего составит пару с серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Хорватии Ведраном Чорлукой.

Перед подписанием контракта на четыре года тридцатилетний футболист прошел в Риме медосмотр, который не выявил у него проблем со здоровьем.