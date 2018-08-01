Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный
Это может помочь разгрузить столичные дороги, — говорил мэр Сергей Собянин: «Речь идет о дополнительных льготах на проезд в пригородном сообщении. Москвичи едут на дачу, жители Подмосковья многие приезжают в Москву, в том числе и на работу. Такое большое ежедневное движение. И очень важно, что, может быть, хотя бы часть из этих пенсионеров, которые получат льготы, откажется от своего личного транспорта. И, возможно, это положительно скажется и на дорогах Москвы и Подмосковья».
Всего сегодняшние изменения затронут три миллиона человек.
Комментарии22
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hiryrg 01 августа 2018 | 13:09
Ура!
astet 01 августа 2018 | 13:15
hiryrg: проездом надо пользоваться,
а вот Собянина - на помойку!
Надо понимать,
что это не Собянина деньги, а москвичей,
так что не за что его благодарить.
Также надо понимать,
что ни кто из вновь избранных мэров
отменять эту льготу не станет,
ибо они заинтересованы в этом
гораздо больше Собянина!
olegleon 01 августа 2018 | 13:22
astet: точно. мэр заинтересован, в отличие от московских налогоплательщиков.
romashka__ 01 августа 2018 | 13:32
Перед выборами?
jetsam 01 августа 2018 | 13:09
ну что же...
хорошая добавка к бесплатному валежнику
и бесплатной коре дуба.
еще бы транспортировку желудей софинансировали...
rifles 01 августа 2018 | 13:15
А для остальных пенсионеров России?
Или они другого качества,чем московские?
hiryrg 01 августа 2018 | 13:21
rifles: они подпорченные, не первой свежести...
justitia 01 августа 2018 | 14:15
rifles: остальным - бесплатный валежник.
tv_victim 01 августа 2018 | 13:16
Не будет скоро никаких пенсионеров....
inventor19 01 августа 2018 | 13:19
Всего сегодняшние изменения затронут три миллиона человек.
По Орвелу: "Все животные равны, но некоторые (три миллиона) равнее"
srk2658lu 01 августа 2018 | 13:24
А в других городах Расеи нигде нет бесплатного проезда.
Масква - не Расея...
danko1 01 августа 2018 | 13:30
srk2658lu: Может, там губернаторов назначают, а не делают вид, что выбирают?
Если "выборы" будут, то могут и там ввести.
tv_victim 01 августа 2018 | 13:34
srk2658lu: Ну не везде же мэра переназначают в сентябре.... . Не везде пока нужен прямой подкуп избирателя.... а Москва она такая, может взбрыкнуть, приходится иной раз и кость бросить плебсу. ....
kablukov 01 августа 2018 | 13:29
Не только пенсионеры, но и доноры. А нам в Челябе, как обычно, хрен без соли.
sim202_ 01 августа 2018 | 13:35
Остальным расеянам 2 сорта плюнули в морду.
Праздравляю.
justitia 01 августа 2018 | 14:17
sim202_: именно так это и выглядит. Назначенные вертикалью губернаторы не для того поставлены в колониальные владения, чтобы колонизированный народ жил хорошо. Только московским на содранные со всей страны денюжки устраивают коммунизм в одном отдельно взятом городе.
sim202_ 01 августа 2018 | 13:35
Остальным расеянам 2 сорта плюнули в морду.
Праздравляю.
venq 01 августа 2018 | 13:38
sim202_: даже Питер в пролете? или там давно уже бесплатно?
tomar42 01 августа 2018 | 13:36
Пенсионеры, живущие в Москве с временной регистрацией пролетают? Они платят коммунальные и все другие сборы так же как и с постоянной пропиской.
conquistador 01 августа 2018 | 13:57
Маскву пора раскулачивать.
forum_participant 01 августа 2018 | 13:58
Не, ну так нельзя! Эхо понимаешь трудится и день и ночь чтобы показать как все плохо, а тут удар ниже пояса..Теперь вот придется срочно искать ложку дегтя в появившейся бочке меда для пенсионеров...
sokal123 01 августа 2018 | 14:08
Какое ликование ! Все уже забыли проделки власти с пенсионной реформой. А тут проезд бесплатный ,спасибо ,вождь.