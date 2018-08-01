Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный

Это может помочь разгрузить столичные дороги, — говорил мэр Сергей Собянин: «Речь идет о дополнительных льготах на проезд в пригородном сообщении. Москвичи едут на дачу, жители Подмосковья многие приезжают в Москву, в том числе и на работу. Такое большое ежедневное движение. И очень важно, что, может быть, хотя бы часть из этих пенсионеров, которые получат льготы, откажется от своего личного транспорта. И, возможно, это положительно скажется и на дорогах Москвы и Подмосковья».

Всего сегодняшние изменения затронут три миллиона человек.