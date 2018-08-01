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13:04, 01 августа 2018

Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный

Это может помочь разгрузить столичные дороги, — говорил мэр Сергей Собянин: «Речь идет о дополнительных льготах на проезд в пригородном сообщении. Москвичи едут на дачу, жители Подмосковья многие приезжают в Москву, в том числе и на работу. Такое большое ежедневное движение. И очень важно, что, может быть, хотя бы часть из этих пенсионеров, которые получат льготы, откажется от своего личного транспорта. И, возможно, это положительно скажется и на дорогах Москвы и Подмосковья».
Всего сегодняшние изменения затронут три миллиона человек.

Комментарии

22

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hiryrg 01 августа 2018 | 13:09

Ура!

astet 01 августа 2018 | 13:15

hiryrg: проездом надо пользоваться,
а вот Собянина - на помойку!
Надо понимать,
что это не Собянина деньги, а москвичей,
так что не за что его благодарить.
Также надо понимать,
что ни кто из вновь избранных мэров
отменять эту льготу не станет,
ибо они заинтересованы в этом
гораздо больше Собянина!

olegleon 01 августа 2018 | 13:22

astet: точно. мэр заинтересован, в отличие от московских налогоплательщиков.

romashka__ 01 августа 2018 | 13:32

Перед выборами?

jetsam 01 августа 2018 | 13:09

ну что же...
хорошая добавка к бесплатному валежнику
и бесплатной коре дуба.

еще бы транспортировку желудей софинансировали...

rifles 01 августа 2018 | 13:15

А для остальных пенсионеров России?
Или они другого качества,чем московские?

hiryrg 01 августа 2018 | 13:21

rifles: они подпорченные, не первой свежести...

justitia 01 августа 2018 | 14:15

rifles: остальным - бесплатный валежник.

tv_victim 01 августа 2018 | 13:16

Не будет скоро никаких пенсионеров....

inventor19 01 августа 2018 | 13:19

Всего сегодняшние изменения затронут три миллиона человек.

По Орвелу: "Все животные равны, но некоторые (три миллиона) равнее"

srk2658lu 01 августа 2018 | 13:24

А в других городах Расеи нигде нет бесплатного проезда.
Масква - не Расея...

danko1 01 августа 2018 | 13:30

srk2658lu: Может, там губернаторов назначают, а не делают вид, что выбирают?
Если "выборы" будут, то могут и там ввести.

tv_victim 01 августа 2018 | 13:34

srk2658lu: Ну не везде же мэра переназначают в сентябре.... . Не везде пока нужен прямой подкуп избирателя.... а Москва она такая, может взбрыкнуть, приходится иной раз и кость бросить плебсу. ....

kablukov 01 августа 2018 | 13:29

Не только пенсионеры, но и доноры. А нам в Челябе, как обычно, хрен без соли.

sim202_ 01 августа 2018 | 13:35

Остальным расеянам 2 сорта плюнули в морду.
Праздравляю.

justitia 01 августа 2018 | 14:17

sim202_: именно так это и выглядит. Назначенные вертикалью губернаторы не для того поставлены в колониальные владения, чтобы колонизированный народ жил хорошо. Только московским на содранные со всей страны денюжки устраивают коммунизм в одном отдельно взятом городе.

sim202_ 01 августа 2018 | 13:35

Остальным расеянам 2 сорта плюнули в морду.
Праздравляю.

venq 01 августа 2018 | 13:38

sim202_: даже Питер в пролете? или там давно уже бесплатно?

tomar42 01 августа 2018 | 13:36

Пенсионеры, живущие в Москве с временной регистрацией пролетают? Они платят коммунальные и все другие сборы так же как и с постоянной пропиской.

conquistador 01 августа 2018 | 13:57

Маскву пора раскулачивать.

forum_participant 01 августа 2018 | 13:58

Не, ну так нельзя! Эхо понимаешь трудится и день и ночь чтобы показать как все плохо, а тут удар ниже пояса..Теперь вот придется срочно искать ложку дегтя в появившейся бочке меда для пенсионеров...

sokal123 01 августа 2018 | 14:08

Какое ликование ! Все уже забыли проделки власти с пенсионной реформой. А тут проезд бесплатный ,спасибо ,вождь.

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