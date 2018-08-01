В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пострадавших нет

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, легкомоторный самолет-амфибия упал в районе аэродрома Дракино», — сказал собеседник агентства. Информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ сообщили, что самолет «Корвет» совершил жесткую посадку. «На борту были два человека, от госпитализации они отказались», — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что самолет потерпел аварию из-за отказа одного из двигателей.