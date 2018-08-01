Мособлсуд признал пятерых членов банды ГТА виновными в убийствах и грабеже
Их обвиняли в нападении на водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области.
Суд в своем обвинительном вердикте признал, что пятеро фигурантов дела осознавали себя именно членами банды ГТА, передает ТАСС. Также, как считает суд, они прошли спецподготовку для нападений на водителей на дорогах ряда регионов. Полный текст приговора, как ожидается, будет оглашен в течение недели. Гособвинение ранее запросило для четверых подсудимых пожизненное заключение, а еще для одного – 25 лет колонии. Фигуранты дела же просили о снисхождении. Ранее они признали вину в соучастии в нападении на водителей, но отрицали причастность к их убийству. Между тем в Мособлсуде перед началом оглашения приговора были усилены меры безопасности. Ровно год назад несколько членов банды ГТА обезоружили конвоиров и устроили перестрелку в здании суда. В результате четверо подсудимых были убиты, еще один оказался ранен.
По мнению следствия, на счету банды ГТА 17 убийств и два покушения.
Комментарии5
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patrikk_1 01 августа 2018 | 13:16
Безопасность журналистов, убитых в Центральной Африканской республике, обеспечивалась по договоренности с миротворцами ООН, — рассказал Интерфаксу руководитель центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин...
Это враньё, никакого сопровождения ООН с ними не было! Мишка Ходорковский специально погубил группу Орхана Джамаля и теперь, как и подобает их шакальей натуре, хочет уйти от ответственности. Точно как в романе "Два капитана", в котором Николай Антонович отправил на неминуемую смерть капитана Татаринова и весь экипаж "Святой Марии".
cattt 01 августа 2018 | 13:21
Это идейные борцы за ислам, убивавшие не за деньги, а за Всемирный Халифат
olegleon 01 августа 2018 | 13:24
patrikk_1: да ладно тебе! Ходорковский значит дверь ногой в кабинет Генсека ООН открывает, раз тот его туристам охрану даёт. глупее МБХ ничего придумать не мог.
а вот погибших жаль.
rifles 01 августа 2018 | 13:18
Это террористы,а не банда.
Однако проспать террористов(подготовленных!)-это серьезный косяк ФСБ,а банда дело обычное,житейское.
Просто пустяк.
anji70 01 августа 2018 | 13:39
А прокурятина у которого эта бвнда жила в Подмосковье чувствует себя хорошо.