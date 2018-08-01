Мособлсуд признал пятерых членов банды ГТА виновными в убийствах и грабеже

Их обвиняли в нападении на водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Суд в своем обвинительном вердикте признал, что пятеро фигурантов дела осознавали себя именно членами банды ГТА, передает ТАСС. Также, как считает суд, они прошли спецподготовку для нападений на водителей на дорогах ряда регионов. Полный текст приговора, как ожидается, будет оглашен в течение недели. Гособвинение ранее запросило для четверых подсудимых пожизненное заключение, а еще для одного – 25 лет колонии. Фигуранты дела же просили о снисхождении. Ранее они признали вину в соучастии в нападении на водителей, но отрицали причастность к их убийству. Между тем в Мособлсуде перед началом оглашения приговора были усилены меры безопасности. Ровно год назад несколько членов банды ГТА обезоружили конвоиров и устроили перестрелку в здании суда. В результате четверо подсудимых были убиты, еще один оказался ранен.

По мнению следствия, на счету банды ГТА 17 убийств и два покушения.