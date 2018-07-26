Безопасность журналистов, убитых в ЦАР, обеспечивалась по договоренности с миротворцами ООН

Безопасность журналистов, убитых в Центральной Африканской республике, обеспечивалась по договоренности с миротворцами ООН, — рассказал Интерфаксу руководитель центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин. По его словам, ООНовцы предоставили съемочной группе водителя. Коняхин подтвердил, что съемочная группа въехала в Центральную Африканскую республику по туристическим визам. Журналисты по невыясненной причине отклонились от ранее намеченного маршрута, после чего подверглись нападению. По одной из версий, к этому причастны мусульманские повстанцы.

В Центральной Африканской республике власти слабо контролируют ситуацию вне городов, — рассказал в эфире «Эха Москвы» заместитель директора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко. По словам Бондаренко, Центральная Африканская республика богата полезными ископаемыми и представляет интерес для соседних стран.

Трое российских граждан погибли в Центральной Африканской Республике. Они снимали там документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнер. В съемочной группе был режиссер Александр Расторгуев.

Он думал и выражал свои мысли так, как этого не делает никто другой в наше время, — сказал в эфире телеканала «Дождь» режиссер Виталий Манский. Александру Расторгуеву было 47 лет.