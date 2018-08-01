Николас Мадуро признал личную ответственность за кризис, который экономика Венесуэлы переживает с его прихода к власти
Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал личную ответственность за экономический кризис, который экономика страны переживает с момента его прихода к власти в 2013 году. Ранее президент неоднократно заявлял, что кризис вызван действиями США и их союзников.
По прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. В стране дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Несмотря на это, весной Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок. США, большинство стран Латинской Америки и Европы результаты выборов не признали.
Комментарии6
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jetsam 01 августа 2018 | 12:40
даже мадуро остатки совести выказал...
но он, вроде, ботоксом не балуется...
cattt 01 августа 2018 | 12:51
Венисуэла - лицо социализма, пусть она такой и останется, в назидание всем.
puteshestvennik 01 августа 2018 | 12:44
У них у всех совесть резко просыпается когда одно место гореть начинает.
tv_victim 01 августа 2018 | 12:52
А что, ему уже перестали присылать миллиарды долларов?
nikolaitschi 01 августа 2018 | 12:53
По будет вести войну с империализмом до последнего жителя?
vaka257 01 августа 2018 | 12:56
Признав свою вину,теперь пусть добровольно уходит в отставку.Ну, а затем, один путь в руки правосудия...