Николас Мадуро признал личную ответственность за кризис, который экономика Венесуэлы переживает с его прихода к власти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал личную ответственность за экономический кризис, который экономика страны переживает с момента его прихода к власти в 2013 году. Ранее президент неоднократно заявлял, что кризис вызван действиями США и их союзников.

По прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. В стране дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Несмотря на это, весной Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок. США, большинство стран Латинской Америки и Европы результаты выборов не признали.