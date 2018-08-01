В Мексике разбился пассажирский самолет, на борту которого находился сто один человек
Практически все получили травмы. Погибших нет.
Катастрофа произошла при взлете. Самолет совершал внутренний рейс.
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Практически все получили травмы. Погибших нет.
Катастрофа произошла при взлете. Самолет совершал внутренний рейс.
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Комментарии1
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vasyakirin 01 августа 2018 | 12:39
Конечно это вам не о водную твердь звездануться, от того и жертв у них нет...