Тверской суд Москвы оштрафовал Тимати за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре Москвы

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей рэпера Тимати за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре Москвы. В результате было перекрыто движение транспорта на Большой Дмитровке. Как сообщает ТАСС, судья признал музыканта виновным в организации массового скопления граждан, что повлекло нарушение общественного порядка. Своей вины Тимати не признал. Аналогичное административное дело рассмотрено в отношении певца Егора Крида. Его тоже оштрафовали на 20 тысяч рублей.