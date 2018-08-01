Тверской суд Москвы оштрафовал Тимати за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре Москвы
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей рэпера Тимати за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре Москвы. В результате было перекрыто движение транспорта на Большой Дмитровке. Как сообщает ТАСС, судья признал музыканта виновным в организации массового скопления граждан, что повлекло нарушение общественного порядка. Своей вины Тимати не признал. Аналогичное административное дело рассмотрено в отношении певца Егора Крида. Его тоже оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Комментарии10
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fikus74 01 августа 2018 | 12:38
Не согласовал согласование - получи
vasyakirin 01 августа 2018 | 12:42
fikus74: Ну если жители и прохожие этому только рады за что штрафуем?
Вы у зрителей спросили?
astet 01 августа 2018 | 12:50
vasyakirin: за такую сумму штрафа
оба певца могут давать концерты ежедневно ;)))
igorrrpadlowitchs 01 августа 2018 | 12:57
fikus74: и как можно назвать импровизированым концертом кривляние безголосого никчемного , но очень запонтового недоноска!
timbuktu 01 августа 2018 | 12:39
если бы сие действо учинил кто-нить типа навального,то 20-тью тыщами он бы ни за что не отделался бы
olegleon 01 августа 2018 | 12:42
разорили Тимати!!! теперь один раз не сможет в ресторан сходить ))
igorrrpadlowitchs 01 августа 2018 | 12:59
olegleon: в ресторан за двадцадку это никчемное ходит благодаря лохам российским! А еще он хорошо может лизать крысе и ешекху в адидасе по имени кадырка!
andy66 01 августа 2018 | 12:47
больше 3-х не собираться! Ни под каким видом! Ишь чего удумали...
tks 01 августа 2018 | 12:52
О как! Даже путорас пострадал!
dzinselub 01 августа 2018 | 12:53
Что эта Мара Багдасарян,что этот Тимати,одного поля ягоды.Так и и будут дальше гадить.