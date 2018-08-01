Центризбирком планирует выездную проверку избирательной системы Санкт-Петербурга
Центризбирком планирует выездную проверку избирательной системы Санкт-Петербурга для устранения ошибок, допущенных во время прошлых компаний. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она подчеркнула, что в рамках своей компетенции ЦИК сделал все, что мог. Все факты, которые должны иметь административную и уголовную оценку, переданы в генпрокуратуру и Следственный комитет. Ведомство в частности высказывало претензии к организации муниципальных выборов в Петербурге. Городскую избирательную комиссию в июле возглавил Виктор Миненко, бывший главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу, — сообщает ТАСС.
Комментарии3
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ivanbel 01 августа 2018 | 12:42
Десяток посадок и не каких проверок больше не потребуется.
astet 01 августа 2018 | 12:48
ivanbel: жулик Памфилова будет проверять других жуликов???
jetsam 01 августа 2018 | 12:42
выезд будет в сауну с девочками или в баню с мальчиками?