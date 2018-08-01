Министерство транспорта считает нецелесообразным строительство автотрассы между Джубгой и Сочи
Проект оценивается в более чем полтора триллиона рублей, — сообщила газета Ведомости. Эта дорога могла стать самой дорогой в России.
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Проект оценивается в более чем полтора триллиона рублей, — сообщила газета Ведомости. Эта дорога могла стать самой дорогой в России.
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Комментарии8
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olegleon 01 августа 2018 | 12:38
"Проект оценивается в более чем полтора триллиона рублей"
а если попросить составить проект немцев или китайцев, то во сколько раз стоимость станет ниже?
ostapbey 01 августа 2018 | 12:41
olegleon: а чего это ты в чужом кармане ковыряешься??
Абы кому заказы спонсор не дает...
Твое дело лапу сосать а не неметцско китайкийтскую науку перенимать..
Даже..
ostapbey 01 августа 2018 | 12:39
Да это министерство и танки забраковало по причине дорог и мостов.
Какой теперь парад без Арматы??
На оленях в Сочи только. И то среди самшитов кипарисов..
Даже..
margosher 01 августа 2018 | 12:40
Правильно. Не первоочередная задача. К тому же, трасса загружена только в сезон.
ostapbey 01 августа 2018 | 12:44
margosher: да и с тех нищебродов визгу больше чем шерсти.
Овчинка выделки не стоит за проезд.
А забесплатно за амбаром даром.
Даже..
sergo_25_26 01 августа 2018 | 12:45
Крыму нужны эти деньги и срочно.
piter_ug 01 августа 2018 | 12:46
//считает нецелесообразным строительство ...//
Смешные!
А денежки отмывать Жулики и Воры на чем будут?
Предлагайте что-то отмывоемкое.
tks 01 августа 2018 | 12:50
Да ладно, чё там, Роттенбергам дать подряды, и все дела!