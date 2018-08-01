Более 40% россиян считают вероятными массовые протесты по экономическим основаниям
Такой показатель зафиксирован впервые с 2009 года, — сообщает газета Ведомости со ссылкой на опрос, проведенный Левада-Центром.
28% респондентов готовы лично участвовать в протестах. Это максимальный показатель для пост-крымского периода.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapbey 01 августа 2018 | 12:35
Знают же что бунтуют, но стоят на коленях..
Даже.
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 12:38
ostapbey: Да они терпилы. Правильно их карлик-казнокрад гнобит. Рабство должно быть наказуемо.
cattt 01 августа 2018 | 12:46
Левада-центр не учитывает менталитет рашковцев, оони всегда обеими руками - за, но трусливость их всегда побеждает
patrikk_1 01 августа 2018 | 12:49
Более 40% россиян считают вероятными массовые протесты по экономическим основаниям...
В протестах участвовать необходимо и не только по экономическим требованиям, но не в жидобандеровских колоннах.
ostapbey 01 августа 2018 | 12:52
patrikk_1: боишься групповухи??
А не зря..
Ты уже сколько времени трепыхаешься после классического акта??
Индивидуального со штучной кастрацией в кастрюльку.
И очень даже..
astet 01 августа 2018 | 12:46
ukradennaya_pensiya: 14% всегда были
личными врагами Путина (100-86=14).
Откуда взялись 26%?
Сначала проголосовали за этого вурдалака,
а когда он начал пить кровь именно у них,
внезапно прозрели?!!
olegleon 01 августа 2018 | 12:36
"Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"
ostapbey 01 августа 2018 | 12:49
olegleon: т. е. Твоя мама это коза, которую и имел твой отец??
Совпали желания с возможностями и у тебя??
Даже??
jetsam 01 августа 2018 | 12:38
считают 40%
28% респондентов готовы лично участвовать в протестах
выходят 0.00000004%
коэфф вранья? а то счеты переклинило...
condor00 01 августа 2018 | 12:43
Экономические основания - это уже хорошо и это уже по-настоящему!
lisitsa1962 01 августа 2018 | 12:51
28% респондентов готовы лично участвовать в протестах.//-- Протестовать будут как положено в России, стоя на коленях?
hiryrg 01 августа 2018 | 12:52
Всего 40%? Мало. Хотя верить леваде...