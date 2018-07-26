Тела погибших Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, как ожидается, перевезут в Россию 3 августа

Тела погибших в Центральной Африканской республике Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, как ожидается, перевезут в Россию 3 августа, — сообщает ТАСС со ссылкой на сестру режиссера Расторгуева Ларису. По ее словам, место прощания и похорон пока не определено. На съемочную группу напали неизвестные вооруженные люди. По одной из версий, к убийстве журналистов причастны боевики мусульманской повстанческой группировки «Селека».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что погибшим в ЦАР журналистам изначально следовало поставить в известность посольство о целях своей поездки.

«Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими о их приезде в ЦАР. И мало того, по линии Министерства иностранных дел тоже в Москве мы такую информацию не получали», — заявила М.Захарова. Она отметила, что в аналогичных случаях, «журналисты, уезжающие в сложные точки или редакция ставит в известность (представителей РФ – ЭМ)». «По поднятым документам они оформили туристические визы, соответственно документы, которые предписывали бы им журналистскую деятельность, оформлены ими не были», — заявила М.Захарова.

Она также подтвердила, что вечером прошла процедура опознания и была подтверждена гибель граждан РФ. М.Захарова отметила, что согласно информации российского посольства, «ЦАР возбудили уголовное дело» и «местные правоохранители выедут еще раз на место преступления, так как тела были обнаружены не в столице, а в нескольких километрах от столицы».

По словам М.Захаровой, «посольство активно занимается вопросами транспортировки тел на родину в Россию». Она отметила, что процедура будет осуществлена в «ближайшие дни» и родственники погибших будут проинформированы о дате. По ее словам, «по линии посольства будет установлена связь в ближайшее время и детали транспортировки также им будут сообщены».

М.Захарова пояснила, что посольство РФ обратилось к помощи спонсора — российской частной компании — для финансирования транспортировки тел, так как речь идет «таком экстраординарном случае».