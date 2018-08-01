В Чечне возобновляются слушания по делу правозащитника Оюба Титиева
Между тем правозащитники и адвокаты не оставляют надежды перенести рассмотрение дела Оюба Титиева в другой регион России. Об этом «Эху Москвы» сказал член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Напомним, Оюб Титиев обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Комментарии2
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nns33 01 августа 2018 | 12:20
Только тот факт,что не работали все камеры,что свидетели---полицейские---говорит о многом.
srk2658lu 01 августа 2018 | 12:28
nns33: На мосту во время убийства Немцова тоже камеры были отключены. Случайно забыли про камеру ТВЦ.
Методы сокрытия улик одинаковые.