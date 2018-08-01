Минтруд предлагает не распространять на самозанятых граждан действие трудового законодательства
Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.
Сиделки, няни, репетиторы, уборщицы и другие самозанятые, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вопреки требованиям закона сейчас работают без оформления договоров, и в этих условиях контролировать соблюдение их прав не представляется возможным. Это связано с тем, что их наниматели по объективным причинам не могут нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом. Поэтому сейчас правительство работает над тем, чтобы изменить ситуацию, рассказали ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты. В частности Минюст занимается определением их правового статуса, Минфин готовит поправки, упрощающие регистрацию таких работников, а также разрабатывает систему льгот. Наряду с решением этих вопросов Минтруду необходимо вывести самозанятых из-под действия Трудового кодекса. Сейчас законопроект проходит стадию общественного обсуждения и процедуру оценки регулирующего воздействия.
Напомню, что ранее Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых граждан. С начала следующего года ФНС начнет тестировать новый налог в четырех российских регионах
Комментарии5
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olegleon 01 августа 2018 | 12:15
опять "изобретают велосипед". достаточно ввести положение, что официально работающий тот, кто платит налоги и взносы. а те, кто получает "в конвертах" или налом, сами должны заботиться о своём будущем.
" but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes!" (Benjamin Franklin)
lager23 01 августа 2018 | 12:17
вопреки требованиям закона сейчас работают без оформления договоров, и в этих условиях контролировать соблюдение их прав не представляется возможным.
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Соблюдение прав?
Кто бы говорил!!! Мерзкие лицемеры, паразиты и стяжатели, в лице воровской оккупационной власти! Молчали бы лучше!
timwlad80 01 августа 2018 | 12:27
Минтруд предлагает не распространять на самозанятых граждан действие трудового законодательства
Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.
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Ну вообще то у самозанятых не нормированный рабочий день.И как правило исполняют работу в любых условиях и в любое удобное для нанимателя время.
И потому закон обязывает ежегодно сдавать налоговую декларацию где налогом облагается начиная с определённого годового дохода.Естественно вычитается сумма для определения суммы которая обязана облагаться налогом которая выплачивается на социальное страхование.И так же оплачивается 50% горючее и амортизация транспорта .
Так что работодателя практически тут нет,есть контракт который обязан выполнить коли заключил сделку.
Остальное определяет налоговая служба.
sasass 01 августа 2018 | 12:30
Над рабами законов нет и не люди они..
forward 01 августа 2018 | 12:48
Трудовое зак-ко сейчас не работает и для просто работающих. Отменяйте не отменяйте....