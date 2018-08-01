Минтруд предлагает не распространять на самозанятых граждан действие трудового законодательства

Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.

Сиделки, няни, репетиторы, уборщицы и другие самозанятые, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вопреки требованиям закона сейчас работают без оформления договоров, и в этих условиях контролировать соблюдение их прав не представляется возможным. Это связано с тем, что их наниматели по объективным причинам не могут нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом. Поэтому сейчас правительство работает над тем, чтобы изменить ситуацию, рассказали ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты. В частности Минюст занимается определением их правового статуса, Минфин готовит поправки, упрощающие регистрацию таких работников, а также разрабатывает систему льгот. Наряду с решением этих вопросов Минтруду необходимо вывести самозанятых из-под действия Трудового кодекса. Сейчас законопроект проходит стадию общественного обсуждения и процедуру оценки регулирующего воздействия.

Напомню, что ранее Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых граждан. С начала следующего года ФНС начнет тестировать новый налог в четырех российских регионах