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Эксклюзив Эха 12:00, 01 августа 2018

Причины убийства трех российских журналистов в ЦАР до сих пор неизвестны

По некоторым данным, к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторугева могут быть причастны боевики мусульманского повстанческого движения «Селека».

Российскую съемочную группу, приехавшую в Центральноафриканскую Республику снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера, расстреляли в понедельник вечером, сообщает радио «Ндеке Лука». По ее данным, на журналистов напали 10 боевиков в чалмах, говоривших по-арабски. В это время россияне проехали на автомобиле чуть более 20 км от города Сибю. Как отмечает «Ндеке Лука», журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты на месте, в то время как водителю удалось спастись. Он и сообщил о случившемся властям. В российском МИДе, тем временем, пока не выдвигают возможных версий убийства. В ведомстве сообщили лишь, что находятся в тесном контакте с правоохранительными органами ЦАР. В то же время официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что российское посольство уже занимается вопросом транспортировки тел погибших журналистов. По ее словам, это будет сделано в ближайшие дни, а точная дата будет сообщена родственникам.

Дата похорон Джемаля, Расторгуева и Радченко пока также неизвестна. Следственный комитет, между тем, возбудил дело по статье «Убийство».

В МИДе сообщают, что погибшие приехали в Африку по туристическим визам. «Это нормальная практика», — сказал в эфире Эха журналист Борис Юнанов. По мнению Юнанова, трагедия произошла, потому что контакты Орхана Джемаля оказались ненадежными: «Журналист имел большой опыт работы на Ближнем Востоке, но Африка это совершенно другой регион».

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