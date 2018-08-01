Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей попросили президента не вводить новые правила кинопоказа
Авторы открытого письма крайне обеспокоены ситуацией с поправками Минкульта к закону о господдержке кинематогарфии. Они предлагают отправить документ на доработку с участием представителей киноиндустрии.
В свою очередь, Минкульт утверждает, что поправки уравнивают отечественное и зарубежное кино. Сейчас на кинофестивалях, которые проходят в России, без прокатного удостоверения могут демонстрироваться только иностранные фильмы.
Комментарии6
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zor 01 августа 2018 | 11:48
Му-му жалуется барыне на Герасима.
hz6691 01 августа 2018 | 11:50
Жалобы на прачечную ее хозяину.
grossalexis082018 01 августа 2018 | 12:06
Теперь пипец независимым фестивалям и ретроспективам - быдло-плебс и не заметит ;)) А Карлик-Ботокс смотрит кино только про разведчиков.
poluputing 01 августа 2018 | 12:13
Сосущим вместе стоит показывать повсеместно только "Триумф воли" в современной интерпретации
kapkina 01 августа 2018 | 12:31
Царь батюшка добрый всех по справедливости рассудит - идиоты или подхалимы
iltrovatore 01 августа 2018 | 12:35
"просят президента".
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