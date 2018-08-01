Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей попросили президента не вводить новые правила кинопоказа

Авторы открытого письма крайне обеспокоены ситуацией с поправками Минкульта к закону о господдержке кинематогарфии. Они предлагают отправить документ на доработку с участием представителей киноиндустрии.

В свою очередь, Минкульт утверждает, что поправки уравнивают отечественное и зарубежное кино. Сейчас на кинофестивалях, которые проходят в России, без прокатного удостоверения могут демонстрироваться только иностранные фильмы.