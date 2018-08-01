В России с 1-го августа выросла пошлина на новый загранпаспорт
Теперь она составляет пять тысяч рублей. Детский паспорт наполовину дешевле. Рост пошлины объясняют тем, что паспорт нового образца содержит электронный носитель информации, а это увеличит расходы федерального бюджета.
Комментарии5
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danko1 01 августа 2018 | 11:37
У Медведева денег для народа нет.
А вот с народа для себя решили последнюю шкуру снимать, каждый день вводя новые налоги и сборы или увеличивая старые.
hz6691 01 августа 2018 | 11:45
Как достала эта бесконечная ложь! RFID-чипы стоят копейки!
danko1 01 августа 2018 | 11:50
hz6691: Эти чипы уже много лет в паспортах нового образца, но раньше эти паспорта стоили в 2 раза дешевле.
allasc 01 августа 2018 | 11:56
объясняют почему..... какие молодцы
volgin_iw 01 августа 2018 | 11:58
"Средний класс" в печали.