Примерно 15 тысяч жителей подмосковного Дмитрова отключили от горячего водоснабжения из-за долгов за газ, — сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ Московской области.

В пресс-службе не уточнили, кто является должником и каков размер долга. В ведомстве добавили, что администрация муниципалитета даст гарантию по оплате задолженности и займется ее взысканием. В ближайшие дни подача горячей воды возобновится.