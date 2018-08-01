Примерно 15 тысяч жителей подмосковного Дмитрова отключили от горячего водоснабжения из-за долгов за газ
Примерно 15 тысяч жителей подмосковного Дмитрова отключили от горячего водоснабжения из-за долгов за газ, — сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ Московской области.
В пресс-службе не уточнили, кто является должником и каков размер долга. В ведомстве добавили, что администрация муниципалитета даст гарантию по оплате задолженности и займется ее взысканием. В ближайшие дни подача горячей воды возобновится.
Комментарии11
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jacknichols 01 августа 2018 | 11:36
яркая победа.
ura_123 01 августа 2018 | 11:48
jacknichols: Все достойны звания "Заслуженные мастера..".
vladimirgornitsky 01 августа 2018 | 11:44
Население Дмитрова - 68 тысяч человек. Стало быть, почти четверть населения - это нищие, у которых нет денег на оплату самого необходимого. И город этот, согласно Википедии, расположен в 65 километрах от центра Москвы, в 50 км от МКАД.
То есть он находится на самом краю первого кольца враждебности, совсем рядом с процветающим Москорепом (которую сегодня все-таки правильнее именовать Москареп - "Московская Капиталистическая Республика").
danko1 01 августа 2018 | 12:06
vladimirgornitsky: Тут возможно, что и управляющая компания деньги за тепло не переводила, что часто бывает.
Но в любом случае отключили тепло и тем, кто платил исправно, а их могло быть и большинство.
Просто наплевательское отношение к людям.
vladimirgornitsky 01 августа 2018 | 12:12
danko1:
Вполне возможно. Только затрудняюсь определить, какой из этих двух вариантов хуже
olegleon 01 августа 2018 | 11:45
"и займется ее взысканием"
а раньше что мешало "заняться взысканием"? более важные дела чиновники решали?
ostapbey 01 августа 2018 | 11:47
А в Якутии сохранилось централизованное водоснабжение горячей водой?
Там жеж алмазов куры не клюют..
Крупных даже.
ura_123 01 августа 2018 | 11:50
ostapbey: А какие там стаТуи этих кур из вторичного продукта ваяют,закачаешься!
compare 01 августа 2018 | 11:50
...тем самым,"провоцируя" людей,на более интенсивное использования газа,а стало быть,увеличивать долг за его потребление...что отключать следующим? только всю воду или "воздух"-разницы нет...
moriak2 01 августа 2018 | 11:52
Каждый 4й? Кто то врет
ed10075 01 августа 2018 | 12:07
Жить становится лучше, жить становится веселей...