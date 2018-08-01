Шведская полиция объявит в международный розыск корону и державу Карла Девятого
Шведская полиция объявит в международный розыск корону и державу Карла Девятого, а также корону его жены, королевы Кристины. Они были украдены из закрытой витрины Кафедрального собора города Стренгнес.
Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке.
Комментарии19
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ostapbey 01 августа 2018 | 11:43
А вот перстень с короной не умыкнули??
Машинально.
По привычке даже..
ukov 01 августа 2018 | 11:52
Кому понадобилась корона?
На Украине выборы президента в 2019 году...
poluputing 01 августа 2018 | 11:57
ukov: В Украине президента выбирают и даже периодически свергают, а в Рейхс Раше сидит одно идолище иуже почти 20 лет и ни туда ни сюда. Только костлявая сможет прибрать
ltvjrhfn2 01 августа 2018 | 12:03
poluputing:
тоже думаю что узурпатор её похитил.
sergo_25_26 01 августа 2018 | 12:18
ukov: пуков молчал бы уже со своим сцарем то.
olegleon 01 августа 2018 | 11:47
что-то неладно в шведском королевстве. даже Россию не обвинили в этом.
ostapbey 01 августа 2018 | 11:49
olegleon: на корорации и обвинят..
Шапка Мономаха размером не вышла
Даже..
nelibermot19 01 августа 2018 | 11:53
"даже Россию не обвинили в этом"
Спокойствие, только спокойствие. Всего лишь вопрос времени.
poluputing 01 августа 2018 | 11:59
olegleon: язык проглотите , если и правда уши мокшанские вылезут?
ltvjrhfn2 01 августа 2018 | 12:07
poluputing:
а вы что сглотнёте если не вылезут?
poluputing 01 августа 2018 | 12:10
ltvjrhfn2: дык чё сглатывать то, мы, украинцы не засасывали, "сосущие вместе" -это о вас ваши же литераторы
olegleon 01 августа 2018 | 12:20
poluputing: а вот это хорошая шутка! готовые на всё ради небольшой суммы, а всей Украине за 3 года надо кредитов меньше, чем одна Москва в год тратит на социалку, рассказывает сказки про "не засасывали" )))
чудилка, тебе напомнить, что курс гривны был 35, а сейчас намного меньше даже к упавшему в результате санкций рублю? да фактически всё, что вам прикажет МВФ вы исполнять будете ради десятка миллиардов долларов за несколько лет.
poluputing 01 августа 2018 | 12:25
olegleon: претензии и обидки к Быкову. Это он дал вам( а не нам) это точное определение
olegleon 01 августа 2018 | 12:33
poluputing: он то может говорить, что хочет, как гражданин России. это его личное мнение.
а вот из твоих уст это выглядит как идиотская шутка. люди, которым власть повысила за три-четыре года тарифы в разы и которые молчат и боятся выступить за свои права, морально не вправе обвинять других.
твои слова так же смешны, как если бы я начал учить норвежцев или швейцарцев экономике
poluputing 01 августа 2018 | 12:41
olegleon: повышенные в 3 раза тарифы до сих пор не сравнялись с вашими, а кто платить не может , имеют субсидию. И даже компенсации при экономии
ltyio 01 августа 2018 | 12:43
olegleon: Еще не вечер. Окажется , что преступники заметали свои следы, посыпая их новичком, а на месте преступления забыли ушанку, балалайку и удостоверение сотрудника КГБ.
sg93 01 августа 2018 | 12:18
Совсем тяжко гомячкам без хуеых новостей. Уже и по спизженной шведской короне потоптались. А видимо заокеанский господин платит сдельно, вот и вынуждены нести полную ахинею, не понимая как позорят своего господина. Правда тот или тоже не понимает, либо других дебилов у него уже просто нет )))
ostapbey 01 августа 2018 | 12:30
sg93: а ты не юти кого попало,. А то и у тебя к зиме шапки не будет..
Будешь ухи морозить..
Даже..
poluputing 01 августа 2018 | 12:45
sg93: да где же тяжесть , новости то только хреновые. Троих убили вагинаровцы в ЦАР, одного опознали в Нижнем, дмитровчане без горячей воды, вам предлагают смотреть только "Триумф воли", Дмитриева и Тетиева осудят. Корону шведского короля , и то в подарок Вовику стибрили. Впечатлений море, ТОЛЬКО оРХАНА ЖАЛЬ