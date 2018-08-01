Шведская полиция объявит в международный розыск корону и державу Карла Девятого, а также корону его жены, королевы Кристины. Они были украдены из закрытой витрины Кафедрального собора города Стренгнес.

Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке.