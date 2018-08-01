Киностудия Союзмультфильм урегулировала спор с писателем Успенским о правах на использование героев «Простоквашино»

Киностудия Союзмультфильм урегулировала спор с писателем Эдуардом Успенским о правах на использование героев «Простоквашино». Как сообщила пресс-служба киностудии, Успенский согласился на предложенные условия. Также Союзмультфильм получил исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями героев «Простоквашино».