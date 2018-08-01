Киностудия Союзмультфильм урегулировала спор с писателем Успенским о правах на использование героев «Простоквашино»
Киностудия Союзмультфильм урегулировала спор с писателем Эдуардом Успенским о правах на использование героев «Простоквашино». Как сообщила пресс-служба киностудии, Успенский согласился на предложенные условия. Также Союзмультфильм получил исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями героев «Простоквашино».
Комментарии12
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andrewm 01 августа 2018 | 11:36
Капец пришел Простквашино и его обитателям...
neyexo 01 августа 2018 | 11:57
andrewm:
все справедливо
Успенский автор книги, а права присвоил* на рисованные образы. Художника послал. Студию, техников послал.
___________
* Права он зарегистрировал не потому, что автор, а потому, что первый подал заявление. Вместо него это мог сделать кто угодно.
grossalexis082018 01 августа 2018 | 12:11
andrewm: Пипец пришел уже давно ;)) Прикольно будет наблюдать за месивом за товарный знак между маленькой киностудией и "Пепсико" ;))
kaputvsemu 01 августа 2018 | 11:52
Почему 12-летний мальчик "дядя"?
Почему родители так легко отпустили малолетнего "дядю" жить одному в заброшенной деревне?
Откуда "дядя" знает, где зарыт клад?
Почему жители деревни побросали свои дома? Что их ТАК напугало?
Почему в пустой деревне работает почта?
Почему Печкин одет как маньяк?
Почему кот разговаривает?
Почему пёс раговаривает?
Почему при этом не раговаривает корова?!
Что курит Успенский?
forward 01 августа 2018 | 12:54
kaputvsemu: Глубоко копаешь.... Слишком
testmeter 01 августа 2018 | 11:56
Он согласился... А почему бы просто не применять общепринятые положения законодательства об авторских правах? Интересно, какие "ненасильственные методы убеждения" применяли к Успенскому?
grossalexis082018 01 августа 2018 | 12:18
testmeter: Какие конкретно положения ? Поверь их десятки, если не сотни ;)) Нет 100% уверенности, что и в этом соглашении не оставлены огромные дыры, просто у киностудии и самого Успенского нет под рукой юристов такого уровня;))
testmeter 01 августа 2018 | 12:56
grossalexis082018: "Какие конкретно положения" ///
Хотя бы какие-нибудь. Они же просто тупо присвоили себе эти образы и рубили на этом бабло
mikescholar 01 августа 2018 | 11:56
Киностудия Союзмультфильм урегулировала спор с писателем Успенским. Похороны писателя назначены на пятницу.
grazschdanin 01 августа 2018 | 12:21
Интересно, Успенский поделится с коллективом создателей чебурашки или всё себе захапает?
grossalexis082018 01 августа 2018 | 12:35
grazschdanin: С какими коллективами ? С какого перепугу ? На основании чего ?
sasass 01 августа 2018 | 12:35
Как ,интересно, сутяжник оказался детским писателем и понравиться детям...