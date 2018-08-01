Московский областной суд признал виновными в бандитизме и убийствах пятерых членов так называемой «банды ГТА»
Московский областной суд признал виновными в бандитизме и убийствах пятерых членов так называемой «банды ГТА», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Как ожидается, на оглашение полного текста приговора, включая мотивировочную часть, уйдет около недели.
Фигурантов обвиняют в серии убийств водителей в Москве, Подмосковье и Калужской области с 2012 по 2014-й годы.
Комментарии6
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olegleon 01 августа 2018 | 11:42
теперь надо профессиональным правозащитникам следить, чтобы убийцы жили хорошо в колонии, питались хорошо, охрана к ним на "Вы" обращалась бы, не наказывала. ведь теперь они "жертвы режима"
poluputing 01 августа 2018 | 11:54
olegleon: лучше быть жертвой режииа , чем жертвой пригожинского абортария
mikescholar 01 августа 2018 | 11:54
olegleon: все мы тут жертвы режима. Кроме вертухаев. А Вы жертва или вертухай?
grazschdanin 01 августа 2018 | 12:18
mikescholar: все мы тут жертвы режима. Кроме вертухаев. А Вы жертва или вертухай?
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О как интересно!
А кумир либералов Довлатов, тот самый именем которого тупик в Нью-Йорке обозвали, и который был вертухаем и надзирал шаламовых/солженициных в посёлке Чиньяворык в Коми АССР, где он охранял лагерные бараки, он жертва? Или вертухай?
neyexo 01 августа 2018 | 11:51
Это непростая работа для суда - читать неграмотный текст, написанный следователями.
Решение СУДА, но судья ведь не дурак сам все набирать.
Секретарю следователь передает флешку.
Вот и читает, запинаясь и глотая слова
srk2658lu 01 августа 2018 | 12:32
А прокурор, который сдавал дачу бандитам, отделался испугом?