Московский областной суд признал виновными в бандитизме и убийствах пятерых членов так называемой «банды ГТА», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Как ожидается, на оглашение полного текста приговора, включая мотивировочную часть, уйдет около недели.

Фигурантов обвиняют в серии убийств водителей в Москве, Подмосковье и Калужской области с 2012 по 2014-й годы.