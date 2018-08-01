«Партия перемен» Дмитрия Гудкова снимает с выборов в горсовет Красногорска главу своего списка Ростислава Мурзагулова

Ранее из-за этого кандидата Гудков публично поссорился с Алексеем Навальным.

Кандидатуру Ростислава Мурзагулова отзывают после появления новой информации, о которой в «Партии перемен» не знали раньше, поясняет Дмитрий Гудков. На своей странице в «Фейсбуке» политик написал, что у них есть сведения о причастности замглавы Красногорска к нарушениям на выборах и применению административного ресурса на недавних президентских выборах. Прежнее решение, выдвинуть чиновника во главе списка, Гудков назвал ошибкой, которую готов признать. О том, что на выборы в горсовет от оппозиционной партии идет давний соратник нынешнего главы города, в прошлом – сотрудника администрации президента Радия Хабирова, — на днях написал «КоммерсантЪ». Эту публикацию процитировал у себя в твиттере Алексей Навальный, назвав Мурзагулова «единороссовским и апшным ворьем». А также обвинив Гудкова и его соратника по партии Ксению Собчак в сотрудничестве с властью. На что лидер «Партии перемен» в ответ обвинили главу ФБК в нежелании сотрудничать и необоснованных нападках на его политическое объединение.

Как писал «КоммерсантЪ», в одномандатном округе, где баллотируется господин Мурзагулов, единороссы не выдвинули ему сильного конкурента. Голосование пройдет 9 сентября.