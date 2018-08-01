Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж готовится покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем

Там он находился последние несколько лет, чтобы избежать преследования из-за публикации секретных документов Госдепартамента США.

Джулиан Ассанж в ближайшие недели положит конец своей добровольной самоизоляции в диппредставительстве по причине ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Адвокат основателя Wikileaks сейчас проводит переговоры о его выходе из посольства с представителями Эквадора и Великобритании. Напомню, что в минувшую пятницу президент латиноамериканской страны Ленин Морено заявил, что пребывание Ассанжа на территории дипмиссии не может длиться вечно, и сейчас Эквадор добивается от Лондона гарантий, что жизнь основателя Wikileaks не будет подвергнута опасности.

Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за ордера на арест, который был выдан в Швеции по делу об изнасиловании. Основатель Wikileaks опасался, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит длительное тюремное заключение за публикацию секретных документов.

Ранее в эквадорском МИДе сообщили, что власти страны потратили не менее 5 миллионов долларов, представляю Джулиану Ассанжу убежище в своем посольстве в Лондоне