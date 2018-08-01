Мусульмане исправительной колонии номер 3 в Иркутской области объявили голодовку из-за закрытия мечети...

Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Роза Магомедова. Роза Магомедова добавила, что её подзащитный Заур Дадаев, которого осудили за убийство Бориса Немцова, может присоединиться к голодовке.

По её словам всего в колонии отбывают сроки 43 мусульманина.