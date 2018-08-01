Мусульмане исправительной колонии номер 3 в Иркутской области объявили голодовку из-за закрытия мечети
Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Роза Магомедова. Роза Магомедова добавила, что её подзащитный Заур Дадаев, которого осудили за убийство Бориса Немцова, может присоединиться к голодовке.
По её словам всего в колонии отбывают сроки 43 мусульманина.
Комментарии8
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noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 11:05
Кто-нибудь вообще жрёт в стране?! Или все начали дико модно голодать?
patrikk_1 01 августа 2018 | 11:18
Мусульмане исправительной колонии номер 3 в Иркутской области объявили голодовку из-за закрытия мечети...
Вроде я слышал что мусульманину мечеть не нужна, спросил у прохожего где здесь Восток, коврик расстелил и справляй свои религиозные обряды в позе "зю".
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 11:07
Исламизм проник даже в гулаг!
И куда только вертухаи смотрят!
noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 11:16
mikhail_spb_:
До чего довёл ИГИЛ,
Даже Михуил стихами заговорил!
zurich_106 01 августа 2018 | 11:19
mikhail_spb_: И куда смотрит акадэмик.
olegleon 01 августа 2018 | 11:21
mikhail_spb_: что с тобой случилось? ты не защищаешь невинных жертв режима?!!!
andre_klimov 01 августа 2018 | 11:14
Вопрос - а почему закрыли мечеть? И почему вдруг - мечеть, а не молельная комната?
vasya_von_smetankin 01 августа 2018 | 11:19
Вот так кремлёвская РФ и рождает запрещённые в кремлёвской РФ "террористические организации".
Зато хорошие люди всегда обеспечены работой/звёздочками/должностями и пенсиями.