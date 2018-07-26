К убийству российской съемочной группы в ЦАР могут быть причастны боевики повстанческого движения «Селека»

К убийству российской съемочной группы в Центральной Африке могут быть причастны боевики повстанческого движения «Селека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей Центральноафриканской республики.

В составе группы были журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнера для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Российские службы делают всё возможное, чтобы разобраться в ситуации, — сказала в эфире «Эха Москвы» спикер МИДа Мария Захарова. Также Захарова отметила, что погибшие попали в Центрально Африканскую Республику по туристическим визам.