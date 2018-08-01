Движение транспорта на Тверской улице полностью восстановлено после крупного ДТП – столкнулись сразу семь машин
Было ограничено движение по 4-м полосам из 8-ми. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщает ТАСС.
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Было ограничено движение по 4-м полосам из 8-ми. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщает ТАСС.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
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